Calor dispara la venta de aguas y raspados

La intensa temporada de calor que afecta a Tuxtla Gutiérrez ha provocado un incremento en la venta de raspados, aguas frescas y helados en distintos puntos de la capital chiapaneca, donde comerciantes aseguraron que las altas temperaturas han beneficiado considerablemente sus ingresos durante las últimas semanas.

De acuerdo con reportes meteorológicos en las últimas semanas, las temperaturas en la zona centro de Chiapas han alcanzado entre 40 y 45 grados centígrados, generando sensación térmica aún mayor en municipios como Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Ante este panorama, establecimientos dedicados a la venta de bebidas refrescantes han registrado un aumento de clientes, sobre todo durante las horas de mayor calor.

Establecimientos

En negocios como La Michoacana, las aguas naturales de horchata, jamaica, tamarindo y limón se encuentran entre las más solicitadas.

“Desde el medio día es cuando empieza a llenarse más el lugar, algunas personas pasan por acá, otras se sientan un rato”, comentó Laura Ortega, trabajadora de una sucursal.

Los precios oscilan entre los 35 y 60 pesos, dependiendo del tamaño y la preparación.

“Desde mediodía empieza a llegar más gente buscando algo frío. Lo que más se vende es agua de sabor o paletas de hielo”, explicó.

En puestos tradicionales de raspados, los sabores más consumidos continúan siendo, grosella, vainilla, durazno, mango con chamoy y rompope, además de combinaciones con chile y frutas naturales.

Un raspado sencillo puede costar entre 25 y 40 pesos, mientras que las versiones preparadas con fruta, gomitas y chamoy, llegan hasta los 60 pesos.

“A la gente le gusta lo fresco y a nosotros nos ayuda”, explicó Francisco López, vendedor de raspados en la zona centro.

Aumento

De acuerdo con vendedores, durante temporadas normales un pequeño negocio puede vender entre 40 y 60 raspados al día; sin embargo, durante la actual onda de calor las ventas han aumentado hasta en un 30 o 40 por ciento.

Además del incremento en el consumo, autoridades de Protección Civil (PC) y salud han recomendado a la población mantenerse hidratada y evitar exposición prolongada al sol, debido a las temperaturas extremas que persisten en gran parte del estado.