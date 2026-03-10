Calor intenso y lluvias aisladas en Chiapas

El panorama meteorológico en México presenta contrastes marcados en distintas regiones del país. Mientras el norte enfrenta bajas temperaturas derivadas de la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40, en Chiapas, además del calor, se prevén chubascos y rachas de viento en algunas regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Chiapas, el pronóstico indica un ambiente caluroso en gran parte del territorio, sobre todo en la zona oeste y en las regiones costeras.

Tuxtla con calor

Municipios como Tuxtla Gutiérrez, Arriaga y Tapachula podrían registrar temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius durante los próximos días.

No obstante, la presencia de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe favorecerá la formación de nublados y lluvias en algunas zonas del estado.

Reporte

Según el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, principalmente durante la tarde y noche.

Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar encharcamientos en zonas bajas, aunque también representaría un alivio parcial ante las altas temperaturas.

Respecto a estas condiciones, autoridades meteorológicas y de Protección Civil (PC) recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como tomar precauciones ante posibles tormentas vespertinas.

Además, se mantiene el monitoreo del frente frío número 39, que aunque se desplaza hacia el sur de Estados Unidos, todavía influye en la nubosidad y en el oleaje de las costas del Golfo de México, lo que contribuye a la variabilidad de las condiciones climáticas en el sureste del país.