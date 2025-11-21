Calor otoñal elevará el termómetro hasta 40 °C

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” informó que para este fin de semana prevalecerán las altas temperaturas, “percibiéndose de caluroso a muy caluroso en planicies y zonas costeras, con temperaturas máximas de entre 30 y 40 °C”.

Incluso las zonas montañosas experimentarán un aumento de las temperaturas, que oscilarán entre los 23 y 29 °C, con un ambiente templado a cálido.

Sin embargo, en estas regiones las mínimas podrían hacer que la columna de mercurio descienda hasta los 10 °C.

Contraste

Cabe destacar que esta temperatura ha sido una constante en la gélida ciudad colonial, que por tercer día consecutivo mantiene registros en el rango de nueve a 10 °C, de acuerdo a los reportes climáticos del Centro Hidrometeorológico.

Este mismo organismo, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destaca que “a partir de las 72 horas el potencial incrementará ligeramente, por lo que pueden registrarse posibles chubascos en Chiapas”.

Estas condiciones están relacionadas a un canal de baja presión sobre el sureste del país y el aporte de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico.

Cambios

El meteorólogo de la agencia Meteored, José Martín Cortés, resalta la importancia de “prepararnos para cambios importantes” de cara al inicio del invierno meteorológico, que comienza el 1º de diciembre y termina a fines de febrero, temporada en la que el país presenta, de manera histórica condiciones invernales.

De acuerdo con los análisis a largo plazo, el especialista señala que se espera una semana mayormente estable y soleada entre el 24 y el 30 de noviembre, y subraya que “a finales de mes una intensa masa ártica ingresaría al país”.