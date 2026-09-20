Calor y lluvias, el pronóstico para el estado: Conagua

Continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en Chiapas, con lluvias puntuales intensas para algunas regiones de la entidad, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las precipitaciones podrían ser muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm) en las zonas Norte, Costa y Selva.

Descanso

Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, posible caída de granizo y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Condiciones

Las condiciones descritas serán generadas por el monzón mexicano, sobre el noroeste de la República Mexicana, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del país.

La onda tropical número 40 ingresará a la Península de Yucatán, y los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión.

De manera general prevalecerá el ambiente de caluroso a muy caluroso, se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados