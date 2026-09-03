Calzada del Puente Rizo de Oro, al 96 %

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que ya está casi terminada la construcción de la calzada del Puente Rizo de Oro, con lo que esta obra alcanzó un avance del 96.12 por ciento.

El tramo vehicular, que conecta directamente las comunidades Rizo de Oro y Zaragoza, está pendiente únicamente del colado de la losa de concreto y la colocación de la carpeta asfáltica, además del retiro del cable vía utilizado para el montaje de las dovelas y el desmonte de las torres provisionales.

Con una longitud total de 2.1 kilómetros, 405 metros de estructura principal y 1.7 kilómetros de accesos, el puente destaca por su diseño en arco mixto, único en el país, que combina concreto y acero para brindar estabilidad y resistencia a la calzada.

Esta solución de ingeniería es un hito técnico para el sur de México, pues incorpora obras complementarias de drenaje y terracerías, que lo perfilan como uno de los proyectos de infraestructura más avanzados de la región.

Transformación

El nuevo cruce sobre la presa La Angostura transformará la movilidad en la zona; actualmente, los habitantes deben atravesar el embalse en pangas o chalanas, lo que puede tomar más de una hora; con el puente, ese tiempo se reducirá de manera drástica a minutos.

Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 300 mil personas de 10 municipios y 21 comunidades, al tiempo que generó cinco mil 715 empleos durante su construcción, un impacto económico relevante para las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

La inversión total asciende a mil 810.8 millones de pesos, y los trabajos, iniciados en 2023, prevén su conclusión definitiva a finales de octubre próximo, según el calendario de la SICT.

Una vez en operación, el puente Rizo de Oro se convertirá en un eje clave para la conectividad y el desarrollo de Chiapas.