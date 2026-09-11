Cambian productores técnicas de cultivo

El uso de agroquímicos durante décadas afectó gran parte de los suelos agrícolas, ahora se suman los efectos del cambio climático en la dificultad de producir alimentos. Gran parte de las parcelas presentan degradación y ya no producen como antes, cada vez es más complicado producir desde la tierra.

Emerson Martínez Morales, técnico integrador de La Frailesca de las Escuelas de Campo, comentó que todas las regiones de Chiapas han sufrido procesos de degradación de los suelos, pero hay municipios en que el problema es mayor.

Dijo que en algunos municipios fue complicado entrar por sus usos y costumbres y en otros, el acompañamiento técnico fue bien aceptado. “Esto es normal, porque después de 30 o 40 años utilizando agroquímicos y aplicando los mismos procesos intensivos y extensivos sobre sus tierras, el que aparezcan nuevos procesos, no es fácil de asimilar para ellos”, expresó.

En el caso deLa Frailesca, que hace mucho tiempo era llamada el granero de Chiapas, dijo que con el paso del tiempo la producción bajó de forma importante por diversos factores, como el cambio climático, falta de lluvias y otros, esto ha terminado con algunos cultivos, por eso ahora se busca recuperar los niveles.

Detalló que como técnicos e investigadores trabajan en el acompañamiento con cada productor de forma constante, todo es de forma gratuita como parte del programa Cosechando Soberanía. La finalidad es darles seguimiento a todas las parcelas, no solo visitarlas una vez.