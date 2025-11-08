Cambiarán línea con más de 50 años

La calle Julio M. Corzo, entre las avenidas Almolonga y Benito Juárez, se verá afectada por espacio de dos meses, debido a trabajos de sustitución de línea de agua y tomas domiciliarias.

Está calle es una vía importante para la circulación vehicular en el sur de San Cristóbal de Las Casas, por lo que piden a la ciudadanía extremar precauciones y/o prever vías alternas.

Rehabilitaciones

Se dio a conocer que los trabajos iniciarán el lunes 10 de noviembre y tendrán una duración aproximada de 60 días. Durante este periodo se presentarán cortes parciales a la circulación vial.

La tubería que cambiarán cuenta con más de 50 años de servicio, presentando en los últimos meses múltiples fugas que han generado afectaciones al suministro de agua potable en diversas colonias de la gélida ciudad.

Los trabajos estarán a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, (Sapam) en colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal y Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca Valle del Jovel.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población, su comprensión y paciencia por las molestias que puedan causar estas labores necesarias que permitirán eficientar el suministro y fortalecer la infraestructura hidráulica en San Cristóbal de Las Casas.