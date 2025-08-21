Cambio climático afecta procesos del café

Agricultores que cosechan café en la región de Los Altos coinciden en que en los últimos años ya no hay certidumbre en el inicio de las lluvias y las temperaturas varían más, lo que modifica los procesos de las plantas.

Lo anterior lo dio a conocer Andrea Venegas Sandoval, profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Actualmente realizan una investigación nueva con el doctor Luis Mondragón, con organizaciones de café de Los Altos, encontrando que según los agricultores hace varios años había certeza de cuándo debían sembrar, limpiar y cosechar, pero ha cambiado todo.

La variabilidad climática genera que la floración de las plantas de café sea irregular. “Ahora tienen que estar haciendo esfuerzos de cosecha, porque se dan cuenta que ya está floreando y madurando la cereza en distintos tiempos, eso implica más inversión y trabajo”.

Recordó que, hace un par de años hizo un proyecto con cafeticultores del Soconusco, quienes mencionaban que dentro de los problemas para cultivar café también estaba la pérdida de fertilidad de los suelos.

Se identificó que no solo es el estado de la tierra que impacta en la producción agrícola, hay otros factores como el cambio climático, que provoca una variación en los patrones de precipitación y temperatura.

Suelos

Estudios señalan que en México alrededor del 60 % de los suelos están con algún proceso de degradación; en Chiapas se han identificado varias regiones con este problema que dificulta la reforestación natural y la producción de alimentos.

Son varios los factores, desde la erosión hídrica y eólica, la acidificación por uso excesivo de agroquímicos, la compactación por no usar los métodos adecuados de agricultura.