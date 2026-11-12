Cambio climático afecta producción de café

El cambio climático manifestado en la falta de lluvias y las altas temperaturas podría ser la causa de una caída en la producción del café de hasta 1.5 millones de sacos en la cosecha 2026-2027, en comparación a la anterior que superó los cuatro millones en el país, consideró el presidente nacional del Sistema Producto Café, Rigoberto Galindo Velázquez.

Ante ello consideró necesario que el Gobierno Federal haga un replanteamiento para impulsar a este sector que genera economía en las regiones productoras y llegada de divisas por la venta del aromático en el mercado internacional.

Más ayuda

Consideró que deben incrementarse los apoyos a los pequeños productores, ya que se les otorga siete mil 500 pesos al año, mientras que se destinan recursos millonarios a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya no tienen razón de ser y “es dinero tirado a la basura, porque en la Sierra de Chiapas vemos que lo utilizan para comprar alcohol y otras cosas.

“Es triste que para quienes generamos economía familiar, empleos y divisas, no haya programas especiales”, insistió al considerar que el campo debería ser prioritario en su atención, ante la crisis que se está viviendo por las afectaciones a causa del cambio climático en los diversos sectores produtivos.

Baja cosecha

Galindo Velázquez que también forma parte de la directiva de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), explicó que se ha iniciado el corte de la cosecha 2026-2027, la cual es muy baja en comparación del ciclo anterior, pero a pesar de ello también se tienen problemas con la falta de mano de obra, ya que “los jornaleros guatemaltecos han dejado de llegar y los jóvenes de las comunidades se van a las ciudades o a Estados Unidos”.