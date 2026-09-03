Cambio climático modifica patrones de enfermedades

Por motivos del cambio climático, México enfrenta un alza en desnutrición, enfermedades vectoriales y afectaciones mentales, tras registrar 663 muertes y pérdidas por 80 mil mdp en 2024, resaltó la especialista en Geriatría y Gerontología y par evaluador de los CIEES, María de Jesús Moreno Moreno.

Los efectos del cambio climático ya no se limitan a fenómenos naturales como inundaciones e incendios; también están modificando los patrones de enfermedad y generando nuevos problemas de salud pública, según advirtió Moreno Moreno, durante su participación en el Cuarto Congreso Internacional de la Facultad de Medicina Humana: Encuentro Interdisciplinario Salud-Educación, organizado por la Unach.

La investigadora subrayó que el calentamiento global tiene impactos directos en la salud mental y el estado de ánimo, que a largo plazo derivan en complicaciones físicas y conductuales.

Detalló que los grupos más afectados son niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Llamó a los profesionales de la salud a ver de forma integral a cada paciente, recordando que “no solo somos individuos, también somos ambiente”.

Costo

En el ámbito económico, la académica proyectó que el costo anual para el sistema de salud mexicano derivado de estos efectos podría oscilar entre dos mil y cuatro mil millones de pesos para el año 2030, es decir, en apenas cuatro años.

Como antecedente inmediato, recordó que en 2024 ya se contabilizaron 663 pérdidas humanas vinculadas a eventos climáticos extremos, con un costo económico superior a los 80 mil millones de pesos.

Moreno Moreno alertó sobre el alarmante incremento de la desnutrición derivado de las sequías y los golpes de calor, así como el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, que encuentran un entorno más propicio para su propagación.

También destacó el impacto en la biodiversidad y el suelo, que afecta la calidad de los productos que se consumen diariamente, y señaló a la ganadería como una de las principales generadoras de gas metano, el cual intensifica el calentamiento de la superficie terrestre.

Ecoansiedad

Otro de los fenómenos emergentes que abordó fue la llamada “ecoansiedad”, una crisis exagerada de preocupación ambiental que, aunque aún no está catalogada como patología, ya presenta síntomas físicos y conductuales que afectan la vida diaria y principalmente a los hombres.

Finalmente, la investigadora hizo un llamado a “ponerse el chip” y a proteger la salud frente a la amplia gama de impactos del cambio climático.