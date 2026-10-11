Cambio climático y urbanización afecta a las aves

Para saber si las poblaciones de aves han disminuido o aumentado en los últimos años, se necesitan hacer diversos estudios a largo plazo, algo en lo que el Colectivo Ciudadano por la Biodiversidad Heliomaster ya trabaja desde hace cuatro años en Tuxtla Gutiérrez; buscan que la capital chiapaneca sea certificada como ciudad de las aves.

Daniel Pineda Vera, integrante del colectivo, dijo que aún no pueden dar resultados que puedan ofrecer una estadística concreta. Lo que es una realidad visible es que nuestra ciudad capital es altamente vulnerable ante el cambio climático, lo que se refleja cuando en un mismo día hay una lluvia fuerte, después calor y rachas de vientos fuertes.

Problemática

Esta situación deriva de un crecimiento urbano no planificado, en el que se han eliminado varias zonas de cobertura forestal, áreas verdes y árboles, mismos que ofrecen diversos servicios ecosistémicos, entre ellos alimento y refugio a las aves: “estamos construyendo una ciudad que es más hostil cada vez, para nosotros y para ellas”.

Un factor también es la prevalencia de especies invasoras que no generan un beneficio para la fauna nativa, sino que resultan tóxicas para el entorno, para el suelo, las especies animales, incluidos insectos, porque no solo es que haya plantas, sino que el tipo también importa.

Pulmones

Ciudadanos y autoridades tienen la capacidad de transformar espacios y pasar de un jardín meramente estético o decorativo a uno que funcione como refugio para la biodiversidad.

Mencionó también que la pavimentación de gran parte de la ciudad, el reencauce y embovedado de arroyos ha tenido un fuerte impacto también sobre el río Sabinal, porque toda el agua escurre con sedimentos no se filtra, no se retiene en ninguna parte. Eso hace que los hábitats se modifiquen y las aves pierdan sitios donde pueden tomar agua o pescar.

El ambientalista dijo que si bien pudiéramos pensar que hay menos aves, el hecho de que haya más personas haciendo observación de estas especies hace que existan más registros y más conocimiento.