Cambio de uso de suelo arriesga los humedales

En México existen 144 sitios Ramsar, es decir, humedales declarados de importancia internacional. De ellos, 41 se ubican en el sureste del país, así lo informó el ecólogo Evardo Barba Macías en un evento organizado por Ecosur y celebrado en el marco del día internacional de los humedales.

En el conversatorio, donde también participaron otras especialistas, se señaló que uno de los humedales más conocidos de México, y que muchas veces pasa desapercibido como tal, es Xochimilco. Indicaron que el factor de riesgo para los humedales es la interacción humana.

San Cristóbal

La bióloga Lorena Ruiz Montoya señaló que el mayor factor de riesgo para los humedales de San Cristóbal es el cambio de uso de suelo. En la zona, dijo, había dos mil 500 hectáreas de humedales, sin embargo, tras asentarse la ciudad, en 2014 sólo se contabilizaban 408 hectáreas.

La especialista recalcó que, pese que hace poco los humedales de la ciudad se declararon como Área Natural Protegida, esto no fue así para el total de la superficie, sino sólo para 215 hectáreas de humedal.

Resultados

Sobre si la figura de Área Natural Protegida ha dado resultado, Lorena Ruiz Montoya cree que sí, sobre todo, porque la normativa es clara respecto a lo que no se puede hacer en esos territorios.

Evardo Barba estuvo de acuerdo, sin embargo, señaló que el problema es la aplicación por parte de autoridades gubernamentales. En ese sentido, el ecólogo invitó a que sean las mismas comunidades las que ayuden a cuidar estos sitios, con ayuda de especialistas que podrían ofrecer capacitación.