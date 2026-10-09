Cambió Morena la historia de México: Sasil

La senadora Sasil de León Villard participó en la celebración por los 15 años de fundación de Morena, el instituto político que redefinió la ruta de desarrollo nacional mediante directrices pensadas en la gente.

Coincidió con lo expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante un mensaje, respecto de que México continúa transformándose con una política que atiende las causas que originan la desigualdad social.

Dijo que el país se ha convertido en un referente ante la comunidad internacional por su dignidad, desarrollo y defensa de la soberanía nacional, un papel donde las mujeres están teniendo una gran responsabilidad.

Desde el Auditorio Nacional en Ciudad de México, junto a los liderazgos de todo el país, la senadora por Chiapas recordó que gracias al trabajo de los fundadores del partido, el país tuvo la oportunidad histórica de ser gobernado por la izquierda.

“Y actualmente, en consonancia con el pasado, presente y futuro de esta gran nación, México es gobernado por una extraordinaria mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.

“Por ello, la manera de festejar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es continuar con la transformación nacional”, expuso.