Cambios en la Secretaría de Turismo

Segundo Guillén Gordillo fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Turismo estatal, en sustitución de María Eugenia Culebro Pérez, anuncio dado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, mediante redes sociales.

Sin revelar mayores detalles, en un breve mensaje el mandatario pidió al nuevo secretario “conducirse con lealtad, transparencia y compromiso para seguir impulsando el desarrollo turístico de Chiapas”.

Perfil

Durante 13 meses, Guillén Gordillo se desempeñó como coordinador general ejecutivo de dicha secretaría durante la actual administración; previamente ocupó cargos como secretario de Economía y Turismo, director de Proyectos Estratégicos de Comitán y director de Vinculación e Innovación en el Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Es abogado de profesión y cuenta con posgrado en negocios, comercios exterior y administración pública. En la iniciativa privada fue presidente fundador del Consejo Patronal Mexicano (Coparmex) en la región, presidente del comité ciudadano pro-pueblos mágicos y presidente de la asociación mexicana de hoteles en la región Meseta Comiteca.