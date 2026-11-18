La reforma fiscal para el próximo año establece importantes cambios, principalmente para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico); como el poder devolver solo el 7 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y nuevos límites de ingresos para los contribuyentes.

Sobre el IVA, se establece sobre cobros gravados, sin acreditamiento, facturando a la tasa legal correspondiente. Las importaciones conservan su tasa aplicable. Los límites nuevos para permanecer en el régimen son de hasta cinco millones de pesos al año para personas físicas y de hasta 50 millones de pesos a personas morales.

Cambios

La reforma aprobada, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece a partir del 1 de enero de 2027, el estímulo del 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución en los supuestos previstos. Se requiere cumplir condiciones y pagar lo que corresponda, pero no elimina el impuesto.

El consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, comentó que el pago del IVA al siete por ciento solo será aplicable por el 2027, asimismo el estímulo sobre multas y recargos; aun así, esto representará un importante recurso al que la Federación está renunciando para recaudar.

Correos masivos

El especialista refirió también sobre los correos masivos enviados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar a personas físicas que tributan en el Resico su declaración correspondiente al 2025, lo que causó incertidumbre en muchas personas.

Se aclaró que no es una multa ni un requerimiento obligatorio, es invitación general del sistema del SAT. Las personas físicas que tributan exclusivamente en Resico están relevadas de presentar la declaración anual del ISR por los ingresos de este régimen, ya que sus pagos mensuales se consideran definitivos.