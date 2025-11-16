Camina proceso de renovación del STSGECH

El proceso de renovación de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGECH) ha comenzado y fue catalogado como de alta relevancia por ser el primero que se realiza después de un prolongado lapso.

Olga Mabel López Pérez, quien encabeza la planilla Verde en el proceso de renovación dijo que se busca restituir la voz a la base trabajadora y transformar un sindicato al que describió como cerrado.

La aspirante subrayó que es fundamental lograr un sindicato transparente, de puertas abiertas, enfatizando la lucha por los derechos sindicales y un trato digno para todo el gremio.

Dentro de los temas centrales que se busca atender es el del escalafón y la mejora salarial. “Es un tema muy sentido tenemos un salario muy reducido y a todos nos gustaría que nos consideraran con un salario justo, un salario digno por los años de trabajo”, declaró.

Respecto a la gestión saliente, la candidata optó por no emitir un juicio, asegurando que cada uno de sus compañeros tiene una percepción y destacó la composición plural de su equipo.