El Periódico Cuarto Poder y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) continúan caminando en el desarrollo del proyecto de periodismo intercultural denominado “Juntos Por Los 12”, emanado del 50 Aniversario de esta casa editorial.

Como parte de esta alianza se está llevando a cabo la capacitación, tanto en la parte escrita como multimedia de estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural.

Los jóvenes estudiantes darán voz a los 12 municipios prioritarios desde la perspectiva y visión de los pueblos originarios.

Melanie Akemi Lara González, alumna del tercer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, acudió junto con otras compañeras a las instalaciones del periódico Cuarto Poder este martes para continuar con la capacitación que comenzó en septiembre de este año.

Testimonios

En entrevista, Lara González calificó la capacitación como una experiencia enriquecedora.

“Todo lo que hemos estado aprendiendo no solo nos sirve para la carrera, sino para nuestro desarrollo como comunicadores y el ejercicio del periodismo”, expresó.

Respecto a la visita del día, la estudiante indicó que fue “enriquecedora”. “Lo más importante del día de hoy fue aprender a grabar y a hacer los guiones”, expresó.

Cuestionada sobre cómo le puede servir esta experiencia a su desarrollo profesional, Lara González destacó la importancia de la práctica.

“Principalmente la experiencia, porque no todas las áreas de la vida te dan este tipo de experiencias. Poder hacerlo antes de terminar la carrera es bastante bueno para nosotros”, afirmó.

Asimismo, consideró que la capacitación le brinda herramientas para definir su vocación. “Nos da herramientas para poder seguir con la carrera y, sobre todo, para guiarnos en lo que queremos enfocarnos: si quiero ser periodista, si quiero grabar o si quiero dedicarme a redactar”, explicó.

Oportunidad única

Finalmente, la estudiante recomendó a sus compañeros aprovechar este tipo de oportunidades. “Sobre todo que aprovechen estas oportunidades, porque siempre nos enfocamos en lo que hay dentro de la carrera, pero también este tipo de actividades nos dan vínculos que después pueden irse reforzando a lo largo de nuestras vidas”, concluyó.

Con este proyecto la casa editorial marca una nueva etapa en el periodismo de Chiapas, brinda oportunidades reales a las nuevas generaciones de comunicadores que darán voz a los pueblos que históricamente han sido relegados.

Con el inicio de esta etapa de capacitación a los estudiantes de la Unich se consolida firmemente el proyecto de periodismo intercultural, que se verá materializado tanto en la parte escrita como en las nuevas plataformas de comunicación.