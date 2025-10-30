Caminata Perruna resulta todo un éxito

Todo un éxito resultó la Caminata Perruna, en el marco de un festival lleno de alegría, convivencia y amor por los animales. La actividad se realizó como parte de la Feria de Todos los Santos en el municipio de Las Rosas.

Pasarela

Los participantes realizaron una divertida pasarela junto a sus mascotas, quienes lucieron originales disfraces que robaron sonrisas y aplausos del público.

La actividad reunió a un buen número de personas y familias quienes disfrutaron del festival que lució lleno de colorido y tradición.

La finalidad se dijo fue promover un momento agradable, aliviar el estrés y aumentar el sentido de responsabilidad hacia las mascotas.