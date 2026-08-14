Camino a Iglesia Vieja en muy malas condiciones

Habitantes de la ciudad de Tonalá denunciaron que el camino de aproximadamente nueve kilómetros que conduce a la Zona Arqueológica de Iglesia Vieja, nuevamente se encuentra en pésimas condiciones debido a la formación de numerosos baches y huecos que dificultan el acceso de vehículos.

Señalaron que esta problemática no es nueva, ya que desde el descubrimiento de este importante sitio arqueológico, hace más de 100 años, el camino de acceso ha permanecido en malas condiciones.

En cada temporada de lluvias, los trabajos de reparación que se realizan terminan deteriorándose, por lo que nuevamente aparecen los baches.

Llamado

Ante esta situación, los habitantes en voz de Martín Contreras Gutiérrez, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que, en lugar de realizar reparaciones temporales, se lleve a cabo una obra definitiva, ya sea mediante la pavimentación del camino o la construcción de un empedrado que permita garantizar un acceso seguro.

Destacaron que Iglesia Vieja cuenta con un importante atractivo turístico, con zonas arqueológicas, pirámides, estelas y vestigios que forman parte del patrimonio cultural de Tonalá. Sin embargo, las malas condiciones del camino han contribuido a que este sitio permanezca olvidado y marginado.

Los vecinos consideraron urgente atender esta problemática, pues “de nada sirve reparar el camino de manera provisional, si con las primeras lluvias vuelve a quedar intransitable”.

Por ello, pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto y realizar una obra que permita que habitantes y turistas puedan llegar de manera segura.