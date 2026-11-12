Caminos y salud, necesidades de Ach’lum El Triunfo

La probable aprobación del Congreso del Estado de crear el nuevo municipio denominado Ach’lum El Triunfo, fue considerado como “un acto de justicia”, para una población que lleva más de 26 años gestionando su reconocimiento y viviendo en el olvido, aseguró Abel Zúñiga Rodríguez, habitante de Simojovel y gestor de la creación de esta nueva cabecera.

El también profesor dijo que acompaña la lucha desde el 2013. Recordó que recientemente se realizó la consulta ciudadana en la que participaron más de ocho mil votantes del lugar que hasta ahora es conocida como Pueblo Nuevo Sitalá.

Voz del pueblo

Reveló que 444 rechazaron la propuesta de conformarse como nuevo municipio y 121 fueron votos nulos; el resto se pronunció a favor, lo que representa un respaldo del 93 por ciento de la sociedad.

Zúñiga Rodríguez agradeció al gobernador por tomar en cuenta a la población y destacó que la probable nueva creación beneficiará a 15 mil 305 habitantes, según el censo realizado casa por casa.

Urgen atender necesidades básicas

Sobre las necesidades más urgentes, Zúñiga expuso que lo urgente es el camino, pues no se tienen buenas vías de comunicación.

Explicó que hay dos comunidades que no tienen acceso a la cabecera municipal de Ach’lum El Triunfo, el ejido Chapayal y la comunidad de La Frontera, esta última sin brecha ni baños, “esta completamente olvidada. Es más, ni los candidatos llegan a pedir voto en el ejido La Frontera”, expresó.

Señaló que las 12 comunidades que integran este proyecto han estado marginadas, invisibilizadas por los mandatos anteriores y confió en que el nuevo municipio contará con mejores condiciones de vida en infraestructura, caminos, salud, educación y en todos los ámbitos.

Zúñiga subrayó que la creación de Ach’lum El Triunfo no solo representa una esperanza de obras, sino el reconocimiento de lo que “merece el pueblo” tras años de abandono.