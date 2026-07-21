Camioncito de la Salud arranca en Montecristo

A fin de prevenir enfermedades y fortalecer la salud de las familias tuxtlecas, el presidente municipal, Ángel Torres, junto con la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, y el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez, puso en marcha el proyecto Camioncito de la Salud en la colonia Montecristo.

Al invitar a la ciudadanía a registrarse al número 961-452-0669 y a consultar las redes sociales del Ayuntamiento de Tuxtla, DIF Tuxtla y Secretaría de Salud Municipal, el alcalde capitalino destacó la importancia de la detección oportuna de enfermedades mediante servicios gratuitos como electrocardiogramas, ultrasonidos, estudios de papanicolaou, colocación de implantes subdérmicos, entre otros.

Beneficiados

En esta primera etapa, el Camioncito de la Salud beneficiará a familias de las colonias Montecristo, CCI, Nuevo Amanecer, Rivera de la Guadalupe y Pluma de Oro; sin embargo, continuará recorriendo la capital en beneficio de todas y todos.