Camioncito de la Salud realiza hasta 300 atenciones

El Camioncito de la Salud realiza entre 200 y 300 intervenciones por jornada en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, ofreciendo servicios médicos y acciones de prevención para acercar la atención a la población, informó Marco Antonio Ordóñez Juárez, secretario de salud municipal.

Explicó que el programa acude dos veces por semana a diferentes sectores de la ciudad y cuenta con una amplia oferta de servicios, entre ellos, consultas de medicina general, ultrasonidos, electrocardiogramas y pruebas para detectar enfermedades como diabetes, hipertensión, sífilis y VIH.

Servicios

Las jornadas también incluyen acciones para la detección del cáncer cervicouterino mediante pruebas de papanicolaou, así como atención preventiva relacionada al cáncer de mama.

Los martes, además, se suma una unidad móvil de mastografía cuyo apoyo es proporcionado por el Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades sanitarias.

"Uno de los objetivos es atender a las mujeres embarazadas mediante estudios de ultrasonido, con énfasis en la prevención de la muerte materna", subrayó.

A esta estrategia se incorporan servicios de orientación nutricional, odontología y vacunación, tanto para personas que requieren completar sus esquemas como para quienes buscan protegerse durante la temporada invernal.

A mascotas

El programa también contempla atención veterinaria a través del denominado Chuchomóvil, con aplicación de vacunas para perros y gatos, además de acciones de control de vectores para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Las actividades de vacunación registran adicionalmente entre 100 y 200 aplicaciones en promedio, según la demanda de cada jornada.

Colonias con mayores necesidades

La selección de las colonias visitadas, se realiza a partir de un mapa de calor elaborado en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal y la Jurisdicción Sanitaria número I, explicó el funcionario.

Con base a esta información, las autoridades identifican las zonas donde se requiere reforzar la atención y organizan las jornadas para responder a las necesidades detectadas.

También consideran las solicitudes que presentan los habitantes por escrito, las cuales son revisadas para determinar las acciones necesarias en cada sector.