Camiones de Berriozábal afectan la economía

En un incremento al que ciudadanos calificaron como unilateral y sin aprobación de las autoridades, la ruta de camiones Berriozábal-Tuxtla anunció el incremento del pasaje hasta de 30 pesos, apenas en enero de este año también aumentaron el costo del traslado.

En tan solo cuatro meses del 2026 se ha aumentado cuatro pesos la tarifa, de acuerdo a datos recabados por este medio en los últimos tres años pasó de costar 18 a los 30 pesos, un aumento de 12 pesos.

Ciudadanos han expresado su inconformidad y denunciaron que esta tendencia se ha mantenido año con año únicamente mostrando un papel en las unidades que carece de sello o firma oficial de las autoridades de transporte correspondiente.

Aviso sin sello o firma oficial

“A partir del 1º de abril del 2026 la tarifa actual tendrá un incremento de dos pesos debido al aumento del combustible” se lee en un simple mensaje pegado en las unidades.

De acuerdo al último tabulador publicado en junio del 2024 por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, el precio estimado para el servicio de transporte en la modalidad de pasajeros tipo colectivo suburbano e intermunicipal, debe ser de acuerdo a la distancia por kilómetros.

Teniendo en cuenta esto, la distancia aproximada entre Berriozábal y Tuxtla es de 23 kilómetros, lo que refleja una tarifa dentro del rango de los 23.80 pesos, precio por debajo de lo que en la actualidad se cobra.

Aunque se ha alegado que la cuota se debe al mantenimiento de las unidades y al aire acondicionado que se posee, pobladores han señalado que aún siguen circulando camiones viejos que han sufrido fallas mecánicas durante los traslados.

Los ciudadanos han pedido la intervención pronta de las autoridades de transporte para establecer el precio justo del pasaje y así evitar que se produzca un incremento en cadena con otras rutas del estado, añadieron que hasta ahora no ha habido mano dura contra los dueños de las concesiones que año con año abusan de la ciudadanía.