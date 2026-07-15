Campaña aplica esterilizaciones de perros y gatos

Con una buena respuesta de la población, inició este martes la Campaña Gratuita de Esterilización Canina y Felina en el parque de feria de San Cristóbal de Las Casas.

Campaña organizada por la Secretaría de Salud (SSA) en coordinación con la autoridad local, una acción que reafirma el compromiso con la salud pública, el bienestar animal y el cuidado responsable de las mascotas.

Se dijo que la campaña representa una oportunidad para que las y los propietarios de perros y gatos ejerzan una tenencia responsable, contribuyendo al control de la población animal y a la prevención de enfermedades.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a aprovechar esta jornada, que estará hasta el día 16 de este mes, para que acudan con sus perros y gatos para recibir el procedimiento de esterilización.

Entre los requisitos para la esterilización de las mascotas están: que tengan más de tres meses, clínicamente sanas, ayuno de ocho a 12 horas de comida y agua. Además, la mascota no debe estar en celo, lactando o gestante.