Campaña de estudios de mama para indígenas

La atención del cáncer de mama a mujeres indígenas históricamente fue abandonada, por ello existe un amplio grueso poblacional que demanda la atención, por lo que se instalará una red estatal de Unidades Médicas de Atención Comunitaria para Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama.

Con estas unidades móviles se busca realizar estudios gratuitos de mastografía a mujeres de 40 a 69 años, buscando beneficiar este año a unas 40 mil usuarias, cuidando su salud y bienestar, al tiempo de respetar sus costumbres, explicó el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez.

Abundó que inicialmente instalaron una Unidad Móvil Comunitaria en Rincón Chamula San Pedro, donde realizaron un primer acercamiento de servicios especializados a la población; el proyecto impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar busca llegar a todos los rincones de Chiapas, particularmente al de la población indígena.

Sin embargo, el servicio es asequible para toda la población que se acerque a la campaña, la cual se instalará de manera itinerante en Chiapas.

En el estado, según el último censo del Inegi, existe una población femenina indígena de 936 mil mujeres; siendo los municipios con mayor población indígena Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Chilón, San Juan Chamula y Tila.

Mientras que el cáncer de mama es una preocupación de Salud Pública, con estadísticas que muestran una tasa de mortalidad específica de 10.4 por cada 100 mil mujeres para el 2020.