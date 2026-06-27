Campaña de salud devuelve la vista a pacientes

Más de 600 personas fueron beneficiadas con consultas, valoraciones oftalmológicas, entrega de lentes y 174 cirugías de cataratas durante la campaña de atención visual realizada en San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior como resultado del trabajo conjunto entre la Clínica Alta Vista, el Ministerio Médico Internacional y el Hospital Luxury.

La jornada médica tuvo como objetivo acercar servicios especializados de salud visual a personas, que en muchos casos, esperaban desde hace tiempo una oportunidad para recuperar la vista y mejorar su calidad de vida.

Durante el cierre de la campaña, el director del Ministerio Médico Internacional, James Caudill, agradeció el respaldo brindado por las autoridades para hacer posible este proyecto de atención médica.

Fue un éxito

Los organizadores destacaron que el éxito de la campaña fue posible gracias al trabajo coordinado del personal médico, de enfermería, administrativo y de los voluntarios que participaron en las jornadas de atención.

Finalmente, señalaron que además de las cifras alcanzadas, esta campaña representa una oportunidad para que cientos de personas recuperen su visión y mejoren sus condiciones de vida al devolverles mayor independencia y bienestar.