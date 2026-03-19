Campaña de vacunación antirrábica gratuita

Brigadas del área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria II, de la Secretaría de Salud, realizaron una campaña de vacunación antirrábica canina en la que se aplicaron más de 170 dosis, entre perros y gatos.

Lo anterior como parte de la campaña de reforzamiento antirrábico impulsada por la Secretaría de Salud, con el objetivo de prevenir casos de rabia durante la temporada de calor.

La jornada se ha desarrollado en distintos barrios, colonias y fraccionamientos de San Cristóbal de Las Casas, además de contar con un punto fijo en las instalaciones del Caiep, ubicadas detrás del destacamento de la Guardia Nacional.

El responsable del área, Néstor Ruiz Flores, explicó que estas acciones se intensifican previo a la temporada de altas temperaturas, ya que la rabia es una enfermedad viral que aunque prevenible mediante vacunación, puede resultar mortal una vez que se presentan los síntomas.

Destacó que la aplicación de la vacuna no solo protege a las mascotas, sino que también contribuye a salvaguardar la salud pública, al reducir el riesgo de transmisión del virus a las personas.