Campaña gratuita de cirugías cardiovasculares

Con el compromiso de seguir transformando vidas y brindando atención médica de alta especialidad a niñas, niños y adolescentes, el Hospital de Especialidades Pediátricas dio inicio a la XIX Jornada de Cirugías Cardiovasculares, realizada en colaboración con la organización Heart Care International.

Así lo explicó el titular del HEP, Rafael Guillén, quien dijo durante esta jornada que especialistas nacionales e internacionales unirán esfuerzos, conocimientos y experiencia con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida y salvar vidas de pacientes con padecimientos cardiovasculares complejos, mediante procedimientos quirúrgicos de alta especialidad y atención integral totalmente gratuita para las familias beneficiadas.

Este trabajo coordinado fortalece la formación médica, el intercambio de experiencias y el acceso a servicios especializados para las familias chiapanecas, refrendando el compromiso del hospital con una atención humana, profesional y de calidad.

La XIX Jornada de Cirugías Cardiovasculares representa esperanza para decenas de pacientes y sus familias, gracias al trabajo conjunto del personal médico, de enfermería, paramédicos, áreas operativas y organizaciones aliadas que hacen posible estas acciones en beneficio de la niñez.