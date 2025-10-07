Campaña gratuita de mastografía en el parque Central

Se realizó la primera campaña gratuita de detección y diagnóstico de cáncer de mama a todas las mujeres mayores de 40 años. La actividad realiza frente al Palacio de Gobierno en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

La campaña gestionada por la Secretaría General de Gobierno del Estado y apoyada por la Secretaría de Salud brindará atención todos los lunes del mes de octubre, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.

La Unidad móvil de Atención Comunitaria para Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Umac Cama) cuenta con equipo especializado para realizar el procedimiento en cuestión de minutos.

Requisitos

De acuerdo a Julissa Lievano, directora de población y desarrollo sostenible de la Secretaría de Gobierno, todas aquellas mujeres que deseen realizarse la mastografía deberán presentarse con credencial de elector y CURP, (en caso de no contar conteste último requisito podrán recibir apoyo en este módulo para obtenerla).

“Unos 15 minutos te pueden salvar la vida (…) a todas las mujeres por favor acérquense, no tengan pena, acá tendrán sus estudios totalmente gratis”, mencionó la funcionaria, quien además destacó que durante este primer día se atendieron más de 25 mujeres.

Además de esta unidad compartió que en la Secretaría de Salud habrán módulos que estarán atendiendo a más personas que lo necesiten.

A nivel nacional Chiapas ocupa el lugar 14 en mortalidad por cáncer de mama; se estima que para este año puedan realizarse más de 30 mil mastografías en los municipios del estado para poder realizar un diagnóstico oportuno y proteger la salud de las mujeres.