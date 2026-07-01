Campo se queda sin relevo intergeneracional

Miguel Prado López, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que un reto que prevalece y preocupa en el campo, tanto en la entidad como en el país, es que no se está dando un relevo intergeneracional: los jóvenes prefieren emigrar de las comunidades.

Indicó que el promedio de edad de los productores de maíz y agrícolas en general en Chiapas es de 45-55 años; es decir, es una población adulta y cada vez más envejecida que se dedica a la producción de alimentos agrícolas. “El campo no es atractivo para los jóvenes”.

Mencionó que el sector agro y la ruralidad no ha sido rentable en la última década por diversos factores, lo que lleva a los jóvenes a no querer quedarse en las parcelas, porque de hacerlo no tendrían acceso a una casa, un trabajo bien remunerado con un ingreso estable.

“Es normal porque si los jóvenes no ven un futuro donde puedan trabajar y que su actividad sea rentable, que les permita tener acceso a salud, vivienda, transporte, tienen que buscar otras opciones”.

Panorama del campo

El doctor en Ecología Terrestre comentó que Chiapas es un estado privilegiado al contar con todos los recursos naturales disponibles, como calidad de suelo, disponibilidad de agua, climas ideales.

Esta riqueza llevó a que hace décadas se comenzara a realizar la agricultura. Zonas como la Frailesca gozaban de suelos bastante fértiles, planos y con muchos nutrientes, al grado de ser llamada el granero de Chiapas.

Sin embargo, el uso indiscriminado de productos químicos sin pensar en la conservación del suelo y el agua pensando que se regeneran en un corto plazo, dio pie a la pérdida de fertilidad.