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ChiapasTuxtla

Campo y paz social, por encima de la política

Octubre 25 del 2026
Se realizó un encuentro con diversos sectores indígenas. CP
Se realizó un encuentro con diversos sectores indígenas. CP

El dirigente estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que los partidos y candidatos que no voltean a ver las necesidades del campo y la paz social “están destinados al fracaso”.

Informó que recientemente se reunió con autoridades comunitarias y representantes de más de 130 comunidades de Chenalhó para escuchar demandas en materia de salud, atención al campo y paz social.

El encuentro, al que acudió acompañado del diputado local Domingo Velázquez Méndez, se realizó a invitación del Comité Municipal del partido y de autoridades locales y tradicionales.

Durante la reunión, Zuarth Esquinca planteó fortalecer la gestión partidista para atender las necesidades expuestas por los representantes comunitarios y mantener el contacto directo con la población.

Prioridades

El dirigente priista señaló que la salud, el campo, el desarrollo y paz social están entre las prioridades de los habitantes del municipio, por lo que consideró necesario dar seguimiento a sus planteamientos y mantener la coordinación con los liderazgos locales.

En el encuentro también participaron la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Ana Karen Ruiz Coutiño; el dirigente estatal de la CNOP, Javier Vázquez, y Jesús Abadía Cortázar, del Instituto Reyes Heroles.

Zuarth Esquinca reconoció la organización del Comité Municipal y la participación de las autoridades comunitarias, y afirmó que el PRI continuará su trabajo territorial para escuchar las demandas ciudadanas y convertirlas en gestiones de beneficio para las comunidades.

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