Campo y paz social, por encima de la política

El dirigente estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que los partidos y candidatos que no voltean a ver las necesidades del campo y la paz social “están destinados al fracaso”.

Informó que recientemente se reunió con autoridades comunitarias y representantes de más de 130 comunidades de Chenalhó para escuchar demandas en materia de salud, atención al campo y paz social.

El encuentro, al que acudió acompañado del diputado local Domingo Velázquez Méndez, se realizó a invitación del Comité Municipal del partido y de autoridades locales y tradicionales.

Durante la reunión, Zuarth Esquinca planteó fortalecer la gestión partidista para atender las necesidades expuestas por los representantes comunitarios y mantener el contacto directo con la población.

Prioridades

El dirigente priista señaló que la salud, el campo, el desarrollo y paz social están entre las prioridades de los habitantes del municipio, por lo que consideró necesario dar seguimiento a sus planteamientos y mantener la coordinación con los liderazgos locales.

En el encuentro también participaron la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Ana Karen Ruiz Coutiño; el dirigente estatal de la CNOP, Javier Vázquez, y Jesús Abadía Cortázar, del Instituto Reyes Heroles.

Zuarth Esquinca reconoció la organización del Comité Municipal y la participación de las autoridades comunitarias, y afirmó que el PRI continuará su trabajo territorial para escuchar las demandas ciudadanas y convertirlas en gestiones de beneficio para las comunidades.