Caña Hueca, gran pulmón de la capital

El parque recreativo Caña Hueca es uno de los grandes pulmones que tiene Tuxtla Gutiérrez, y las autoridades ambientales buscan preservar este espacio que incide de forma directa en la regulación del clima y en la captación de agua cada año.

Consulta

Ahora las autoridades estatales, municipales y la sociedad civil organizada pusieron en marcha un mecanismo para preguntar a la población si están de acuerdo o no en que esos parques se conviertan en una área de conservación.

La propuesta busca proteger a los parques Caña Hueca, Tuchtlán y Joyyo Mayu.

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) puso a disposición el siguiente link para que la población pueda votar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLImCnn012oZKeULPFo1KmYDgXHDDNMiA-B2GmcdTt4mZqxA/viewform.

Vienen dos preguntas que deben responderse con un sí o no. “¿Quieres proteger más a Caña Hueca, Joyyo Mayu, y Tuchtlán?” y “¿Quieres que se vuelva un Área Natural Protegida?”. El proyecto se ha denominado “Los Pulmones de la capital”.

Zonas

Con esto se estarían protegiendo un polígono de alrededor de 33 hectáreas, de los cuales 1.79 pertenecen al parque Tuchtlán y el resto se lo dividen Caña Hueca y Joyyo Mayu. Se prevé que el decreto quede listo en el mes de noviembre.

Eduardo Balcázar Castillo, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Semahn, enfatizó que esto agregaría una protección a esos espacios para que futuros proyectos urbanos no afecten a estas áreas.

Estos espacios ayudan a mitigar la contaminación. En conjunto los tres espacios albergan seis mil 448 árboles, es decir, el mayor espacio con ese tipo de vegetación en toda la ciudad.

Esos lugares pueden almacenar hasta dos mil 243 toneladas de carbono y dos toneladas de contaminantes en un año. Pueden recargar los mantos acuíferos con los cuatro mil 931 metros cúbicos de agua que pueden captar en 12 meses.

Eso no es todo, esos lugares son el refugio de 148 especies de aves (incluyendo las migratorias), además de 13 de reptiles y cuatro de anfibios.

Durante el anuncio de la consulta, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres, destacó que en esta administración estatal busca que Chiapas sea el estado número uno en el cuidado del medio ambiente.