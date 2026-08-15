Canacintra y Ceceytech firman convenio

Elaborar programas de prácticas profesionales y de servicio social en áreas que sean de interés mutuo, en los campos de investigación, difusión de la cultura, actividades académicas, científicas, culturales, de recreación y juventud, es uno de los objetivos del convenio firmado por la Canacintra y el Cecytech.

José Francisco Lazos Morales, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que busca también establecer las bases y mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.

Además de la implementación de cursos y talleres, así como promover y facilitar la realización de donaciones de bienes materiales, equipo o recursos conforme a la normativa aplicable.

“Buscamos crear puentes sólidos entre el sector productivo y la educación tecnológica en el nivel medio superior. Como cámara industrial estamos convencidos de que el motor más importante para el crecimiento económico local y nacional reside en la infraestructura y en el talento y preparación de la juventud”.

Los jóvenes demandan herramientas reales para transformar su entorno, por ello el convenio representa más que una formalidad jurídica, es un compromiso para impulsar la formación profesional con tecnologías de vanguardia junto a las empresas chiapanecas.

Joseuz Ramos Hernández, acompañado de Luis Guadalupe Morales Ángeles, director de Vinculación y director general, respectivamente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech), comentó que este convenio es importante porque se trata de empresarios chiapanecos que han sobresalido en sus ramos, que están comprometidos por la economía y sobre todo con la juventud.