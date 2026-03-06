Canaco se reúne con empresarios de Guatemala

Una comitiva de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por su presidente Miguel Ángel Blas Gutiérrez, sostuvo un encuentro institucional con la Cámara de Comercio de Guatemala para sentar las bases de una alianza estratégica que impulse el intercambio empresarial y posicione al sur de México como eje clave en la integración económica regional.

En un esfuerzo por trascender fronteras y aprovechar la posición geográfica estratégica de Chiapas, empresarios tuxtlecos dieron un paso firme hacia la internacionalización. La comitiva de Canaco Tuxtla se reunió con Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, en un encuentro que ambos calificaron como “el inicio de una nueva etapa en las relaciones comerciales binacionales”.

Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente del organismo chiapaneco, destacó la relevancia de este acercamiento: “Guatemala no es solo un país vecino, es nuestro socio natural. Tenemos una frontera porosa no solo geográfica, sino cultural y comercialmente. Lo que buscamos es formalizar y potenciar esos lazos para que nuestras empresas afiliadas encuentren en Centroamérica un mercado con enormes posibilidades de crecimiento”.

Acompañado por un equipo de primer nivel, Blas Gutiérrez lideró esta misión institucional en la que participaron Aidé del Carmen Camacho Abadía, Ada Airam Gómez Cruz, Jesús Enrique Zepeda Toledo y Carlos Manuel Ríos Hernández. Todos ellos refrendaron el compromiso de la cámara de impulsar la proyección internacional de las empresas chiapanecas.

Iniciativas

Durante la reunión, los representantes de Canaco Tuxtla presentaron iniciativas que buscan posicionar la identidad cultural y empresarial de Chiapas más allá de sus fronteras.

Destacó la promoción del Festival Coyatoc, que cada octubre celebra y difunde la riqueza de la cultura Zoque, como una plataforma para atraer turismo e inversiones guatemaltecas.

La respuesta de la contraparte guatemalteca fue también propositiva. Jorge Briz compartió las plataformas estratégicas con las que cuenta la Cámara de Comercio de Guatemala, entre ellas la IV Rueda Internacional de Negocios 2026 y el Congreso de Mujeres Líderes, espacios que representan oportunidades concretas para que los empresarios de Tuxtla Gutiérrez establezcan contactos y cierren acuerdos comerciales.

Corredor económico regional

Miguel Ángel Blas Gutiérrez enfatizó que el objetivo final es consolidar un verdadero corredor económico entre Chiapas y Centroamérica. “No se trata solo de intercambiar productos, sino de crear cadenas de valor binacionales, de compartir conocimientos, de generar confianza entre empresarios de ambos lados de la frontera. Queremos que Chiapas sea visto no como la periferia de México, sino como la puerta de entrada al sureste mexicano y, al mismo tiempo, como la antesala natural de Centroamérica”, explicó.

La visión compartida por ambas cámaras pasa por eliminar de manera progresiva las barreras burocráticas que obstaculizan el comercio, así como por promover misiones comerciales recíprocas que permitan a los empresarios conocer de primera mano las oportunidades de negocio en ambos territorios.