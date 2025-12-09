Canaco Tapachula reporta disminución de ventas

La economía de Tapachula enfrenta una desaceleración tras la notable reducción en el arribo y permanencia de migrantes en la ciudad, lo que ha impactado directamente en el flujo de recursos que dinamizaba el comercio local, reveló Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tapachula y la Frontera Sur.

En entrevista, explicó que si bien la llegada masiva de migrantes al inicio representó un desafío logístico para una ciudad no preparada para tal población flotante, su partida también se ha traducido en una pérdida económica.

“Sufrimos una bajada comercial o económica ahora porque los migrantes ya no están en Tapachula, la verdad es que ahora resentimos también la falta de estos ingresos de remesas que llegaban de manera extraordinaria”, afirmó.

Buen Fin

Pese a este escenario, el líder empresarial destacó que el cierre del año ha comenzado con dinámicas positivas.

Mencionó el éxito de la jornada del Buen Fin y el impacto del programa federal de pago anticipado de aguinaldo a trabajadores del gobierno, lo que inyectó recursos para las compras navideñas. “La verdad muy bien, muy interesante”, comentó.

Resaltó el inicio de la temporada decembrina y la próxima afluencia por la festividad de la virgen de Guadalupe, que tradicionalmente atrae feligreses y genera derrama económica, aunque reconoció los retos de movilidad que conlleva. “Está empezando un cierre de año bastante interesante”, señaló.

Comercio informal

Sin embargo, Zúñiga Rodríguez apuntó hacia un problema estructural que afecta seriamente al sector empresarial organizado: el comercio informal desbordado.

Confirmó que, al igual que en otras ciudades, Tapachula enfrenta esta situación de manera crítica.

“Tristemente no hemos sabido lograr que la informalidad entienda estos nuevos proyectos del Gobierno de la República”, expresó, refiriéndose a instrumentos como el Régimen de Confianza que facilitan la formalización con tabuladores sencillos de impuestos.

El dirigente criticó la falta de éxito en los esfuerzos conjuntos entre autoridad e iniciativa privada para convencer a los informales de los beneficios de regularizarse.

Al ser cuestionado sobre la magnitud del fenómeno, el presidente de la Canaco ofreció una cifra alarmante: “Híjole, nosotros estimamos que por lo menos un 60 % son más de la mitad los que están en la informalidad que los que estamos formales”.

Esta proporción, advirtió, representa una carga desigual: “Eso golpea bastante porque quiere decir que menos somos los que sostenemos a todos los demás”.