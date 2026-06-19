Canaco Tuxtla y Mexicana fortalecen vínculos

Como parte de su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la competitividad, el turismo y el desarrollo económico de Chiapas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez Miguel Ángel Blas Gutiérrez, junto a miembros del Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y afiliados al organismo, sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de la aerolínea Mexicana de Aviación, encabezados por Leobardo Ávila Bojórquez, director general de la empresa.

Blas Gutiérrez, reconoció la disposición de la empresa paraestatal para generar espacios de diálogo con el sector productivo, señalando que una mayor conectividad aérea representa oportunidades directas para el comercio, los servicios, el turismo y la atracción de inversiones.

Durante el encuentro, Ávila Bojórquez presentó a los integrantes del Consejo Directivo de Canaco Tuxtla, información detallada sobre la nueva ruta aérea Tuxtla Gutiérrez–Ciudad de México, incluyendo horarios de vuelo, costos de boletos, frecuencias de operación y las distintas conexiones nacionales que ofrece la aerolínea a través de esta ruta estratégica.

En su intervención, destacó la importancia de fortalecer la vinculación con el sector empresarial organizado, reconociendo que organismos como Canaco Tuxtla representan alianzas fundamentales para consolidar la ocupación de vuelos, incentivar la movilidad de negocios y promover una mayor conectividad entre Chiapas y los principales centros económicos del país.

Asimismo, se planteó la viabilidad de establecer un convenio de colaboración entre Mexicana y Canaco Tuxtla, con el objetivo de generar beneficios y tarifas preferenciales para las empresas afiliadas al organismo empresarial, fortaleciendo así la movilidad de empresarios, emprendedores y prestadores de servicios de la región.