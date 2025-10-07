Canasta básica por debajo de los 900 pesos

Con base a los datos aportados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respecto a la canasta básica compuesta por 24 productos, Tuxtla Gutiérrez resaltó dentro del análisis al tener tiendas que ofrecen precios por debajo de los 910 pesos.

Se trata de la compra de los productos para el consumo de una familia de cuatro personas a lo largo de una semana.

Balance

Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, explicó que el precio más bajo se identificó en una tienda de Tijuana con 773 pesos, mientras que la canasta básica más cara se ubicó en Tampico (Tamaulipas), superando los 935 pesos. La diferencia fue de 162.10 entre una y otra.

Escalante, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, comentó que en el seguimiento a tres ciudades (Álvaro Obregón, Tuxtla Gutiérrez y Mérida) en ningún caso de esas zonas se encontraron precios por arriba de 900 pesos.

De estos lugares, en la alcaldía Álvaro Obregón el precio osciló en 837.90 pesos, mientras que en la capital de Chiapas la canasta básica costó entre 799.20 y 888.30 pesos.

Invitación

Se lanzó la invitación a la población para que en la página Quién es Quién de los precios, que es un motor de búsqueda, puedan indagar el costo de un mismo producto en diferentes establecimientos y ciudades.

Como ejemplo puso la marca de un aceite y en la semana comprendida del 22 al 26 de septiembre de este año, el cual se vende desde 33 hasta los 54 pesos.

Finalmente, desde la Profeco se informó que salió la nueva revista del mes de octubre en el que se analizaron detergentes en polvo y se analizaron 49 productos, entre los utilizados para ropa y para multiusos.