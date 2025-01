Cancela aerolínea vuelo Tapachula-Monterrey

A pesar de la demanda ocupacional en vuelos Tapachula-Monterrey, la aerolínea Volaris dejará de dar ese servicio y con la misma ruta únicamente quedará VivaAerobus, expuso Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes y consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Costa de Chiapas, el empresario señaló que la empresa tiene vendidos todos sus asientos hasta el último día programado de servicio en este mes de enero.

La información sobre la cancelación temporal de la ruta aérea que la empresa mantenía desde el 2022 en esta zona de México, es atribuida a que los aviones fueron llevados a la inspección de motores de aeronaves por las millas voladas, lo que implicó afectación a sus operaciones, pero también a otras estrategias de la empresa.

En el marco de una reunión entre prestadores de servicios turísticos de la región con autoridades del ramo, así como de las administraciones municipales de Tapachula y Tuxtla Chico con motivo de la tradicional Feria de la Candelaria en la que estuvo presente el subsecretario de Turismo, Andrés Sánchez, el empresario señaló que se retiraba la ruta Tapachula-Monterrey por parte de Volaris y quedaba con esa ruta VivaAerobus.

Argumento

Afirmó que no se trata de la demanda de asientos, porque la ocupación está prácticamente asegurada y llena hasta el 28 de enero, sino según datos de los empleados es porque en este momento no están interesados en competir en precio en ciertas rutas, entre ellas Tapachula-Monterrey y la apertura de rutas nuevas de la empresa hacia Estados Unidos, pero afirmó que esto no es un adiós sino un hasta luego con la posibilidad de que regrese en algún tiempo.

Expuso que se van 540 asientos de avión Tapachula-Monterrey, por ello enfatizó la necesidad de trabajar con buenas dinámicas en la promoción turística de esta zona de Chiapas para mantener las rutas existentes, porque los vuelos, dijo, no se llenan en automático; hay que trabajar en forma conjunta y evitar el abandono a que esta región estuvo expuesta en los últimos años en materia de promoción.

Y es que, en la actualidad, Tapachula había alcanzado una mayor oferta de vuelos aéreos con un alto porcentaje de ocupación en los vuelos directos hacia destinos como Monterrey, Guadalajara y Tijuana.