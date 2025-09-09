Cancelación de vuelo a Monterrey no es un retroceso

Segundo Guillén, coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo de Chiapas, expuso que la cancelación del vuelo Monterrey-Tuxtla no refleja un retroceso en la conectividad del estado.

Dijo que esta acción obedeció a horarios poco factibles y a la competencia con otras aerolíneas, sin reflejar afectaciones para el estado.

Quieren ruta internacional

Precisó que, las autoridades de Turismo están trabajando para recuperar rutas hacia el Bajío y abrir un vuelo internacional a Houston lo más pronto posible.

“Estamos intensificando durante el último semestre las acciones de promoción del estado en los principales mercados emisores, con el objetivo de consolidarlo como un destino atractivo a nivel nacional e internacional”, comentó.

Esta estrategia de difusión se ha centrado en ciudades con conexión aérea directa a Tuxtla Gutiérrez como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Mérida y Cancún.

“Fue en estas sedes dónde se desplegó publicidad en aeropuertos, centros comerciales y medios urbanos como el sistema Ecobici de la capital del país. Además, se impulsan alianzas con creadores de contenido especializados en viajes”, expresó.

Agencias mayoristas

Además, Chiapas recibirá en los próximos días viajes de familiarización (fam trips) con agencias mayoristas y periodistas turísticos provenientes de Italia y España, además de misiones nacionales organizadas en conjunto con la iniciativa privada.