Cancelan evaluaciones a trabajadores del PJF

Trabajadores de la sede del Poder Judicial de la Federación en Chiapas, dieron a conocer que el Gobierno Federal echó para atrás el acuerdo que establecía evaluaciones para secretarios, actuarios, judiciales y oficiales, con un carácter punitivo, ya que parte de la calificación dependería de sus jefes, y si no era aprobatoria serían despedidos.

Vocera

Elizabeth Monzón Velasco, como vocera de los trabajadores, comentó que a partir de las manifestaciones que realizó el sindicato nacional en casi todos los estados del país desde el pasado jueves, llevaron a conseguir dicho acuerdo, ya que las evaluaciones fueron rechazadas a nivel nacional.

Es así que por el momento no habrá evaluaciones. Sin embargo, la ley de carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación están vigentes y está abierta la posibilidad, por lo que seguirán organizados para presentar propuestas de reformas.

Viciado

Enfatizó que no están en contra de ser evaluados, pero que se manejen lineamientos objetivos, ya que querían manejar parámetros subjetivos, toda vez que la evaluación escrita tendría un valor de solo el 40 %, el resto dependería de la valoración del desempeño por parte de los jefes o titulares.

De esta forma si no obtenían el 80 % como mínimo serían despedidos sin importar su antigüedad, lo que generó el rechazo total, porque lógicamente muchos trabajadores están por jubilarse y con esto perderían toda su carrera.

La percepción es que el objetivo era mantener un control sobre los trabajadores, principalmente los sindicalizados, para que ya no realizaran manifestaciones públicas, toda vez que las evaluaciones serían cada dos años.