Cancelan evento de alcaldesa por protesta

Lo que sería un festejo previo al Día de las Madres, se salió de control al coincidir con una manifestación pacífica por parte de familiares de tres personas desaparecidas; la tarde del sábado en la demarcación del municipio de Jiquipilas, ante la tensa situación optaron por cancelar dicho festejo.

Trascendió que minutos después de las 16:00 horas, familiares de los tres sujetos desaparecidos el pasado 26 de Abril en el municipio de Jiquipilas, habrían exhortado a la población a unirse en una marcha pacífica que hasta ese momento partiría desde el parque Central hasta el punto referido como “Las Jotas”.

Contexto

En ese sentido, de manera simultánea se realizaban los últimos ajustes a lo que sería el festejo del Día de las Madres en la unidad deportiva, organizado por el ayuntamiento municipal a donde asistiría la actual alcaldesa para la entrega de premios y la realización del protocolo debido.

Tras lo anterior, los integrantes de la marcha ingresaron al espacio deportivo con lonas y parlantes para manifestarse ante los asistentes, solicitando de nueva cuenta el apoyo intensificado de las autoridades, manteniéndose por varios minutos en el lugar.

Acto seguido, la representante del Palacio Municipal, Blanca Yaneth Chiu, arribó a las instalaciones del evento para continuar con la actividad, pero ante las voces desesperadas de los afectados, la alcaldesa decidió dar por cancelado el evento, por la seguridad de los asistentes, de los manifestantes y de su propio equipo.