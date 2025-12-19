Cancelan servicio de limpia en Tuzantán

Durante las semanas cercanas a la Navidad y Año Nuevo, el Ayuntamiento de Tuzantán determinó suspender el servicio de recolección de basura por espacio de 15 días, lo que ha generado malestar entre la población.

A través de un aviso en sus redes sociales, precisa que la suspensión del servicio es a partir del 22 de diciembre al 2 de enero, sin embargo la reanudación será hasta el 5 de enero.

Descontento

Ello provoca malestar entre los habitantes quienes señalan que son fechas en que los servicios básicos deben brindarse al cien por ciento, sobre todo el relacionado con limpia, ya que se genera mucha basura y contaminación durante la temporada de fin de año.

Consideraron que la medida instrumentada por el gobierno que encabeza Grisel Vázquez Zambrano no es la adecuada y que debió haber brigadas recolectoras de basura y no dejar sin el servicio totalmente.

Denuncias

En contra de la alcaldesa pesan una serie de denuncias sobre la falta de servicios básicos como el agua, la seguridad, el alumbrado público y la recolección de residuos sólidos, además de conflictos con la feligresía católica, al cubrir con una obra en el parque Central una de las entradas a la Iglesia.