Cancelan tradicional recorrido de Día de Muertos

Después de que las autoridades municipales de San Cristóbal no otorgaran los permisos y accesos a los espacios públicos necesarios para el “Tradicional Recorrido de Día de Muertos”, un proyecto ciudadano iniciado en 2019, los organizadores y los patrocinadores decidieron cancelar el evento.

En entrevista, los responsables del evento, Antonio Jiménez y Rosita Molina, relataron que en un principio las autoridades les indicaron que podrían hacer el recorrido el día 30 de octubre. Sin embargo, les cambiaron la fecha para el 31 y posteriormente de nuevo al 30.

Fue hasta hace una semana que las autoridades les señalaron como fecha definitiva el primero de noviembre. “Como organizadores nos daba hasta pena decirles a las empresas que nos cambiaban la fecha”, expresaron.

Señalaron que por esa dinámica las empresas habían mostrado cierta molestia, por lo que después de sondear con los demás participantes, tomaron la decisión de cancelar la edición de este año.

Aclararon que el evento no tiene ningún interés político o de otro tipo, ya que es una iniciativa ciudadana que en principio inició entre amigos y familiares cercanos a la pequeña empresa familiar que la organiza.

Por lo mismo, han encontrado una reacción de “tristeza” por parte de los asistentes, algunos de los cuales, dijeron, ya habían apartado sus disfraces. “No se desanimen, solo es un pasito para tomar más impulso”, afirmaron.

Recordaron que hace dos años, bajo la actual administración municipal, también padecieron una situación similar, cuando ya teniendo todos los permisos y a medio recorrido padecieron el hostigamiento por parte de un elemento de Protección Civil (PC).