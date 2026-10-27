Cáncer causa miles de muertes

Los tumores malignos representan uno de los principales desafíos de salud pública en Chiapas. Durante 2024, la entidad registró tres mil 673 defunciones por esta causa. De acuerdo con el oncólogo Ramiro Díaz Ramírez, la atención se centra en la necesidad de que la población identifique los factores de riesgo y acuda a revisiones médicas, incluso cuando no presenta síntomas.

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 26 de octubre, la fecha busca destacar la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos especializados.

En este sentido, el especialista explicó que la detección temprana puede marcar una diferencia importante en el tratamiento, debido a que las posibilidades de control de la enfermedad dependen, entre otros factores, del tipo de cáncer, su etapa y las condiciones de salud del paciente.

Diagnóstico temprano

El oncólogo Ramiro Díaz señaló que identificar la enfermedad en sus primeras etapas puede ampliar las alternativas de tratamiento y mejorar el pronóstico.

“Cuando el cáncer se detecta oportunamente, en muchos casos es posible iniciar un tratamiento antes de que la enfermedad avance o se extienda a otros órganos. Por eso es importante no dejar pasar los síntomas y acudir a una valoración médica”, explicó.

Añadió que no todos los tipos de cáncer presentan señales evidentes al comienzo, por lo que los estudios de detección recomendados de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo son fundamentales.

El médico indicó que algunas señales que requieren valoración especial son la aparición de bultos, sangrados sin causa aparente, pérdida de peso involuntaria, cambios persistentes en los hábitos intestinales y lesiones que no cicatrizan.

No obstante, aclaró que estos síntomas no necesariamente significan que una persona tenga cáncer, pero sí ameritan atención cuando persisten o no tienen una explicación clara.

¿Se puede prevenir?

El especialista sostuvo que no todos los casos pueden prevenirse, aunque existen medidas que ayudan a reducir el riesgo, como evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y protegerse de la exposición excesiva al sol.

También destacó la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y contra la hepatitis B, ya que ambas pueden prevenir infecciones relacionadas con determinados tipos de cáncer.

Retos

De acuerdo con el oncólogo, uno de los desafíos es conseguir que las personas lleguen a los servicios médicos en etapas tempranas, además de garantizar la continuidad de los estudios, las consultas y los tratamientos.

La distancia entre las comunidades y los centros especializados, así como las dificultades económicas que enfrentan algunas familias, pueden convertirse en obstáculos para acceder a la atención.