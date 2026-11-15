Cáncer cervicouterino: enfermedad silenciosa

Para fortalecer las estrategias de prevención, la detección oportuna y reducir la incidencia del cáncer cervicouterino, desde 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó la conmemoración del Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, que se lleva a cabo cada 17 de noviembre.

Factores

Este padecimiento representa un problema de salud pública en México. Se estima que cada año se diagnostican alrededor de 13 mil nuevos casos. Uno de los principales factores de riesgo para desarrollar este problema es la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH).

De acuerdo con los especialistas, aunque muchas infecciones desaparecen de manera espontánea, la resistencia de determinados tipos de VPH de alto riesgo puede provocar cambios celulares que, con el tiempo, evolucionan a cáncer cervicouterino.

Las mujeres que viven con dicho virus tienen seis veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Al cáncer cervicouterino y otros tipos de cánceres se les conoce como “enfermedades silenciosas”, toda vez que no dan ninguna sintomatología por un largo periodo; cuando comienzan las señales, es debido a que ya está avanzado o, incluso, ya hay invasión en otros órganos.

Vacunar para prevenir

La vacunación contra el VPH es una de las estrategias de prevención primaria que puede ayudar a prevenir algunos cánceres que impactan en la salud femenina, como el cáncer cervicouterino, de ano, de vagina o de vulva.

En México, la estrategia de vacunación se ha ampliado para incluir también a niños, como parte de las acciones para prevenir enfermedades relacionadas con el virus.

Otras medidas que contribuyen a reducir el riesgo incluyen el uso de preservativos, aunque no ofrecen protección completa frente al VPH, y evitar el consumo de tabaco.

Fortalecer la información y el acceso a estas herramientas preventivas es fundamental para promover el cuidado de la salud de las mujeres.

Grupo vulnerable

El grupo más vulnerable es a partir de los 35 años, cuando persiste una lesión ya sea por un contagio por VPH o factores de riesgo, que puede transformar la piel y generar con el paso del tiempo algo malo.

Los estudios que se deben realizar para la detección oportuna es el Papanicolaou, que se recomienda a partir de los 24 hasta los 34 años. A partir de los 35 la presencia del virus es señal de alarma y existe una prueba de diagnóstico para este, para saber quién tiene más riesgo de desarrollar cáncer.

Estrategia mundial de la OMS

Alcanzar la eliminación del cáncer cervicouterino a través de tres ejes fundamentales: una cobertura vacunal del 90 % en niñas, realizar el tamizaje del 70 % de mujeres y tratar al 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer cervicouterino.