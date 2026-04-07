Cáncer colorrectal aumenta prevalencia

Factores como la vida sedentaria, el aumento en el consumo de carnes procesadas, dietas poco equilibradas, consumo excesivo de alcohol o tabaco y la obesidad juegan un papel clave en el desarrollo del cáncer colorrectal, que es actualmente la primera causa de muerte por cáncer en México y el tercer tipo de cáncer más frecuente dentro de los primeros cinco.

Debido a que muchas personas suelen automedicarse para aliviar síntomas como el estreñimiento o diarrea irregulares, incluso para el sangrado rectal o en las heces, se retrasa el diagnóstico oportuno para combatir la enfermedad y garantizar la supervivencia.

Síntomas

Dependiendo del tamaño del tumor y de su ubicación en el intestino grueso algunos signos y síntomas podrían manifestarse en el cuerpo, como: cambios en los hábitos intestinales, diarrea o estreñimiento, sangrado rectal o sangre en las heces, molestias continuas en la zona abdominal, sensación de que el intestino no se vacía del todo durante la defecación, debilidad o cansancio y la pérdida de peso involuntaria.

Especialistas hacen un llamado a la detección oportuna mediante herramientas accesibles como las pruebas FIT (Fecal Immunochemical Test), un estudio no invasivo que permite detectar sangre oculta en heces y que puede identificar lesiones tempranas antes de que el cáncer se desarrolle.

El Instituto Nacional de Salud Pública recomienda para mantener una vida saludable y considerando los actuales patrones de consumo, aumentar el consumo de alimentos que forman parte de nuestra identidad nacional como el maíz, frijol, chile y calabaza.

La mala alimentación en la mayoría de los mexicanos ha generado cambios en el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas, que ahora comienzan desde edades tempranas.