Cáncer de estómago, de los más frecuentes y letales en México

Noviembre es el mes de la concientización sobre el Cáncer de Estómago y el 28 se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, el cual se busca sensibilizar sobre la importancia de la atención de uno de los diez tumores con mayor incidencia en México.

Según cifras, solo en 2022 se registraron más de 9 mil nuevos casos. A nivel mundial, el cáncer de estómago es el quinto más frecuente, con 968 mil 784 nuevos casos reportados en 2022.

En este mismo año hubo 660 mil 175 muertes atribuidas a este tumor maligno.

El estómago es un órgano ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, y es fundamental en la digestión de los alimentos. De acuerdo con los especialistas el cáncer gástrico, como también se le llama, se origina por el crecimiento descontrolado de células en este órgano, formando una masa o tumor.

Los principales tipos de cáncer de estómago son: Adenocarcinomas, el cual es el más común y se origina en las células glandulares del revestimiento más interno del estómago.

Tumores del estroma gastrointestinal: poco común, pero es el más probable a invadir otras partes del cuerpo.