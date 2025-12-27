Cáncer de estómago, más frecuente de lo que se piensa

Especialistas reiteran la importancia de cuidar la alimentación en estas fechas y sobre todo identificar síntomas digestivos y estomacales anormales, como el reflujo constante, náuseas después de comer o malestar. Desafortunadamente el cáncer de estomago es más frecuente de lo que se piensa y se podría confundir con otra cosa.

Destacan que visibilizar el cáncer de estómago refleja la importancia de la atención de uno de los diez tumores con mayor incidencia en México, que se origina por el crecimiento descontrolado de células en este órgano, formando una masa o tumor, manifestando en muchos casos síntomas claros, pero otras veces no.

En sus etapas iniciales, el cáncer de estómago puede ser asintomático. Los síntomas más comunes incluyen: indigestión, malestar estomacal o sensación de hinchazón después de comer.

El cuadro clínico puede presentar: náuseas leves, pérdida de apetito, ardor de estómago, sangre en la materia fecal, color amarillento en los ojos y la piel, agregado la dificultad para deglutir.

Refieren que entre los factores asociados al desarrollo del cáncer de estómago se encuentran el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago, el consumo elevado de alimentos con sal, la baja ingesta de frutas y verduras, gastritis, irritación crónica interna del estómago y antecedentes familiares de este tipo de cáncer.El cáncer gástrico, como también se le llama al cáncer de estómago, se presentan en diferentes tipos, el adenocarcinoma es el más común y se origina en las células glandulares del revestimiento más interno del estómago.

Tumores del estroma gastrointestinal, es poco común, pero es el más probable a invadir otras partes del cuerpo. Tumores neuroendocrinos son desarrollados en las células que actúan como nerviosas y regulan la producción de hormonas. Linfoma, es poco frecuente, se forma en el tejido linfoide del estómago.