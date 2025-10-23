Cáncer de mama: 4º lugar en mortalidad

En el marco del Mes Rosa, la doctora Ilsi Yomara Velasco Manuel, médico jefe de la oficina de salud reproductiva y neonatal del IMSS Bienestar en Chiapas, destacó que el cáncer de mama ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades malignas en la entidad.

¿Qué es el cáncer de mama?

La especialista explicó que el cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, el cual consiste en un grupo que crece de manera desordenada e independiente, pudiendo extenderse a otros órganos.

A nivel nacional, la estadística para 2024 es de 18.7 muertes por cien mil mujeres mayores de 20 años detectadas con esta enfermedad.

Autoexploración

Velasco Manuel recalcó que la autoexploración es la mejor herramienta de prevención. “La prevención es la autoexploración en niñas, niños, adolescentes y en mujeres en edad fértil. Tocándose y haciéndose un movimiento (en el seno) con el brazo hacia atrás de la cabeza y en forma de las manecillas del reloj con las yemas de la mano”, declaró.

Señaló que, al detectar cualquier anomalía como una “bolita” o un “chupón” en el pezón o debajo de la axila se debe acudir inmediatamente al médico para estudios confirmatorios como ultrasonido, mastografía o biopsia.

Atención

Respecto a la atención en la entidad, la doctora informó que IMSS Bienestar cuenta con médicos oncólogos clínicos y quirúrgicos en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa y en el Hospital General Gilberto Gómez Maza para el tratamiento del cáncer de mama.

Además, el instituto dispone de equipos de mastografía en 12 unidades en todo el estado, con técnicos radiólogos y médicos radiólogos expertos.

En estos dos hospitales generales se realiza el protocolo completo una vez detectado un caso, para luego enviar a los pacientes a un tercer nivel de atención en unidades de Campeche o en el Incam en el Estado de México.

El personal capacitado incluye oncólogos, radiólogos y ginecólogos especialistas en la detección. Para cualquier detección, el primer paso es acudir a la unidad de salud más cercana.