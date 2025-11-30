Cáncer de próstata, enemigo mortal de los hombres

El cáncer de próstata sigue siendo un problema de salud pública prioritario en México; se detectan más de 25 mil casos nuevos al año, siendo una de las principales causas de muerte en hombres. En el 2024, hasta octubre, se detectaron más de 60 mil nuevos casos.

En el 2022 fueron 26 mil 565 casos nuevos registrados, con siete mil 358 hombres que fallecieron a causa de esta enfermedad. En 2023, se detectaron más de 22 mil 500 casos y más de siete mil 300 pacientes fallecieron.

Especialistas señalan que el cáncer de próstata es causado por el crecimiento anormal de células en la próstata, una glándula encargada de producir parte del líquido seminal.

Causas

Su incidencia aumenta en hombres mayores de 50 años, siendo la edad avanzada y los antecedentes familiares los factores de riesgo más importantes. El tipo más común es el adenocarcinoma, el cual se origina en las células que producen el líquido prostático.

Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una fecha clave para visibilizar la salud masculina y destacar la importancia de contar con información clara y actualizada sobre esta enfermedad, que representa un gran desafío para la salud pública.

Síntomas

En las etapas iniciales, el cáncer de próstata puede no manifestar síntomas, pero en fases avanzadas se manifiestan algunos como: Sangre en el semen, problemas al orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina y dolor de huesos.

La participación activa de la sociedad, los profesionales de la salud y las autoridades es clave en la lucha contra el cáncer de próstata. La detección oportuna y el acceso adecuado a tratamientos pueden marcar una diferencia significativa en la calidad y esperanza de vida de los pacientes.

Esta enfermedad, que representa un serio problema de salud pública, afecta a miles de hombres en México y resalta la necesidad de contar con información clara, actualizada y accesible para todos.